Ezdan Holding Group QPSC est une société basée au Qatar, qui est principalement engagée dans le secteur immobilier. La société opère, avec ses filiales, dans quatre secteurs d'activité : Le segment des propriétés résidentielles et commerciales, qui comprend le développement, le commerce et la location de biens immobiliers ; le segment des hôtels et des suites, qui comprend la gestion d'hôtels, de suites et de restaurants. Le segment Investissement, qui comprend les activités d'investissement, y compris les actions et les obligations. Le segment Malls, qui comprend la gestion de centres commerciaux. Les filiales de la société comprennent Ezdan Hotels Company W.L.L., Ezdan Mall Company W.L.L., Ezdan Real Estate Company W.L.L., Ezdan Palace Hotel Company W.L.L., Al Ekleem for Real Estate and Mediation Co. W.L.L., Ezdan International Limited, Haloul Ezdan for Trading and Construction Company W.L.L., Ezdan World W.L.L. et Emtedad Real Estate for Projects W.L.L.

Secteur Développement et opérations immobilières