Lire la suite EzFill Holdings Inc. (EzFill) est une société de ravitaillement en carburant mobile basée sur des applications. La société fournit des services de livraison de carburant à la demande ou par abonnement à des clients dans trois secteurs verticaux : grand public, commercial et spécialisé. Son interface basée sur une application permet aux clients de choisir le moment et le lieu de leurs besoins en carburant, que leur... Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing Agenda 07/11 Publication de résultats