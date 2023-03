F&C Investment Trust dépasse l'indice de référence et augmente son dividende en 2022

(Correction des chiffres de la valeur nette d'inventaire par action)

(Alliance News) - F&C Investment Trust PLC a déclaré jeudi qu'il avait battu son indice de référence en 2022, une année où le sentiment du marché a été dominé par les inquiétudes sur l'inflation, les hausses de taux d'intérêt et la guerre en Ukraine.

La valeur nette d'inventaire par action de F&C, avec la dette à la valeur de marché, a diminué à 932,1 pence à la fin de 2022, contre 998,7 pence en 2021.

"Bien qu'il soit décevant d'annoncer une baisse, celle-ci est modeste par rapport aux pertes plus importantes subies par les marchés boursiers", a déclaré F&C.

Les actions de la société ont clôturé en baisse de 0,6 % à 960,00 pence chacune à Londres jeudi.

La société détient des participations dans des entreprises telles que Microsoft Corp, Apple Inc et Amazon.com Inc.

"Tout au long de 2022, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, conjuguée à la volatilité géopolitique, a pesé sur les actions mondiales et a entraîné une forte baisse des valorisations au cours de l'année. La fin de la période de faibles taux d'intérêt a fondamentalement modifié l'environnement d'investissement et nous continuerons probablement à subir des pressions sur certaines parties du marché des actions", a déclaré Paul Niven, gestionnaire du fonds.

Il a déclaré un rendement total de la valeur liquidative de moins 5,3 %, dépassant l'indice FTSE All-World, qui a enregistré un rendement négatif de 7,7 %.

F&C a déclaré un dividende final de 3,9 pence par action, en hausse de 2,6 % par rapport à 3,8 pence. Il a augmenté sa distribution totale de 5,5 %, passant de 12,8 pence à 13,5 pence par action.

