F&F Holdings Co Ltd, anciennement F&F Co Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de vêtements et d'accessoires. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le segment Mode est engagé dans la fabrication et la vente de vêtements, de chapeaux et de chaussures sous les marques DISCOVERY, MLB, MLB KIDS et STRETCH ANGELS. Le segment Logistique fournit des services logistiques complets tels que la réception, l'expédition, le stockage et l'inspection des produits de l'entreprise. Le secteur de la location est engagé dans la location de bâtiments. Le segment Autres est principalement engagé dans l'activité d'utilisation des droits de licence.

Secteur Habillement et accessoires