FILA continue d'investir en Inde, forts chiffres DOMS

(Alliance News) - FILA Spa a annoncé jeudi qu'elle poursuit son chemin de croissance en Inde, où elle a commencé à investir en 2012.

Avec plus de 350 millions d'enfants dans la tranche d'âge allant jusqu'à 14 ans, une population de près de 1,4 milliard d'habitants et plus de 3,4% du produit intérieur brut investi dans l'éducation, l'Inde représente l'un des marchés les plus stratégiques pour la croissance future du groupe FILA.

Le groupe est présent sur ce marché depuis 2012 à travers la société DOMS Industries Pvt Ltd, dont il a d'abord acquis 18,5 % avec un investissement de 5,4 millions d'euros, lorsque la société a facturé environ 10 millions d'euros, et depuis 2015, il a augmenté sa part à 51 %, en la consolidant complètement, suite à un investissement de 36 millions d'euros, lorsque la société a facturé environ 7,0 millions d'euros.

DOMS est aujourd'hui l'une des rares entreprises au monde capable de produire plus de 25 catégories de produits dans les segments de la papeterie, du bureau, des loisirs et de l'artisanat, grâce à une attention constante portée à la recherche et au développement et à l'innovation des produits ; elle dispose de 13 sites de production de pointe qui desservent le marché national et les autres sociétés du groupe dans le monde entier et emploient plus de 7 500 personnes ; sa production est intégrée verticalement, ce qui lui permet de contrôler et d'avoir un avantage concurrentiel sur l'un des principaux postes de coûts - le bois - en réalisant des économies d'échelle, en rationalisant la chaîne d'approvisionnement et en planifiant efficacement les ressources.

En outre, elle dispose d'un réseau de distribution national consolidé, avec plus de 100 grossistes couvrant les 28 États et 8 "unions", plus de 3 500 distributeurs dans toute l'Inde, une équipe de vente de plus de 500 personnes atteignant plus de 150 000 points de vente ; une présence croissante dans le segment du commerce électronique ; une forte reconnaissance de la marque DOMS sur le marché indien - 30% de la part de marché dans le segment des crayons -, également grâce à une politique de marque et de publicité ciblée ; une croissance significative dans le segment des beaux-arts prévue dans les prochaines années.

"L'Inde représente aujourd'hui le deuxième plus grand marché au monde pour le groupe FILA et a enregistré un TCAC à deux chiffres depuis 2012, s'accélérant ces dernières années et prévoyant pour 2022 une progression d'environ 50% par rapport aux valeurs pré-Covid de 2019 pour plus de 110 millions d'euros de ventes, avec le chiffre de rentabilité le plus élevé du marché indien", a commenté Massimo Candela, PDG de FILA.

"Notre objectif est de poursuivre dans cette direction en renforçant notre présence et en soutenant la croissance de l'entreprise dans les années à venir, dans ce qui représente le pays le plus important pour faire des affaires au cours des 10 prochaines années ; pour cette raison, nous prévoyons de doubler l'empreinte industrielle en 2023 avec un investissement en Capex d'environ 15 millions d'euros pour soutenir une croissance significative à deux chiffres pour les cinq prochaines années. Enfin, nous nous attendons à ce que l'apport stratégique de cet investissement, caractérisé par une progression extraordinaire tant sur le plan organique qu'au travers d'éventuelles transactions favorisant la création de valeur, contribue de manière significative à la performance de l'action FILA sur le marché."

L'action FILA est en hausse de 1,1% à 7,08 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.