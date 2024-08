FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA, anciennement Fila SpA, est une société basée en Italie qui se consacre aux investissements financiers. La société, en tant que Special Purpose Acquisition Vehicles (SPAC), est une entreprise fictive, sans activités, destinée à lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse (IPO). Les fonds levés par la société sur les marchés financiers sont utilisés pour acquérir une société ou une entreprise cible sous quelque forme que ce soit. Le principal actionnaire de la société est Space SpA, une unité de Space Holding Srl. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de Gruppo Canson, Writefine Products Private Ltd, Renoir Topco Ltd, St Cuthberts Holding Ltd et l'unité d'exploitation St Cuthberts Mill Ltd.