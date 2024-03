(Alliance News) - FILA Spa a déclaré mardi avoir clôturé l'année 2023 avec des revenus consolidés de 779,2 millions d'euros, contre 764,6 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Le bénéfice net normalisé pour la période s'est élevé à 40,6 millions d'euros, contre 42,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La société a annoncé qu'elle proposait de distribuer un dividende d'un montant total maximum de 6,1 millions d'euros, confirmant le dividende de 0,12 euro par action en 2022.

L'EBITDA normalisé en 2023 est de 121,1 millions d'euros, contre 110,3 millions d'euros l'année précédente.

L'EBIT normalisé au 31 décembre s'élève à 90,3 millions d'euros, contre 78,7 millions d'euros en 2022.

La dette nette normalisée était négative de 226,7 millions d'euros, contre 349,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Pour l'avenir, la société prévoit une croissance du chiffre d'affaires pro forma à un chiffre, en raison de la performance positive en Amérique du Nord et au Mexique et de la reprise en Europe, soutenue par de nouvelles initiatives de vente et de marketing.

Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres devrait se situer entre 40,0 et 50,0 millions d'euros.

"Nous sommes très satisfaits de la performance financière en 2023 et la génération de trésorerie a dépassé nos attentes, notamment grâce à une excellente gestion du fonds de roulement. La rentabilité atteinte, qui s'est améliorée par rapport à l'année précédente, est le résultat non seulement de la performance positive en Amérique du Nord, en Amérique centrale et du Sud et en Inde, mais aussi des actions mises en œuvre sur les coûts de processus et de structure, et la valeur de l'Ebitda, à taux de change constant du budget, aurait été d'environ 125 millions d'euros ", a commenté Massimo Candela CEO de FILA.

"Le cadre macroéconomique et social actuel confirme que l'exercice 2024 sera influencé par un scénario encore complexe. Dans ce contexte, nous confirmons la résilience de notre secteur et prévoyons une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre, soutenue par la bonne performance du marché en Amérique du Nord et au Mexique, qui représentent aujourd'hui plus des deux tiers du chiffre d'affaires du groupe, et par le phénomène positif de restockage en Europe, après le déstockage accentué de 2023, grâce également à de nouvelles initiatives commerciales et marketing."

"Avec la déconsolidation de l'Inde, nous prévoyons une nouvelle augmentation significative des marges du Groupe dans les années à venir, grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à une réorganisation de l'outil de production, que nous prévoyons d'adapter à une demande plus faible sur le marché européen, nous permettant de bénéficier de la plateforme indienne efficace afin d'être de plus en plus compétitifs à l'avenir. Enfin, le ratio d'endettement qui a atteint environ 1,7 fois, en plus de la génération de trésorerie attendue, en ligne avec les cinq dernières années, nous permet d'envisager à nouveau des opportunités de croissance par le biais de lignes externes".

L'action FILA est en baisse de 9,9 pour cent à 7,75 euros par action.

