(Alliance News) - FILA Spa a publié mardi un chiffre d'affaires de 131,9 millions d'euros au premier trimestre, contre 148,6 millions d'euros au 31 mars 2023.

L'EBITDA normalisé IFRS 16 s'est élevé à 18,5 millions d'euros, contre 19,0 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière.

Le bénéfice net normalisé s'est élevé à 6,5 millions d'euros, contre 3,0 millions d'euros en 2023.

La dette nette s'est élevée à 363,0 millions d'euros, contre 490,4 millions d'euros au premier trimestre 2023 et 303,4 millions d'euros au 31 décembre 2023.

En termes de perspectives pour 2024, le chiffre d'affaires devrait rester stable au niveau de 2023 suite à l'impact temporaire et non récurrent sur la logistique en Amérique du Nord, une croissance confirmée de l'Ebitda grâce à l'amélioration des marges et une génération de Free Cash Flow to Equity comprise entre 40 et 50 millions d'euros.

FILA se négocie dans le vert de 0,5% à 8,86 euros par action.

