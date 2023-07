F & M Bank Corp. a été constituée le 26 octobre 1983 et est une société holding à banque unique. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales bancaires, Farmers & Merchants Bank (la Banque) et VSTitle, LLC (VST). La Banque est une banque agréée par l'État, qui propose une gamme de services bancaires, notamment des comptes de dépôt à vue et à terme commerciaux et individuels, des prêts commerciaux et individuels, des services bancaires par Internet et mobiles, des services bancaires au volant, des guichets automatiques bancaires (GAB), ainsi qu'un service de messagerie pour ses clients des services bancaires commerciaux. La banque accorde divers types de prêts commerciaux et à la consommation et possède un portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels et de prêts automobiles indirects. VST fournit des services d'assurance titres aux clients de sa zone de marché, y compris à F&M Mortgage et à la Banque. La Banque exploite 13 succursales à service complet et une division de financement des concessionnaires dans les comtés de Rockingham, Shenandoah et Augusta, ainsi que dans les villes de Harrisonburg, Staunton, Waynesboro et Winchester en Virginie.

Secteur Banques