F Mec International Financial Services Limited approuve la nomination d'Arun Kumar Sharma en tant que secrétaire général et responsable de la conformité

Lors de sa réunion du 6 mai 2023, le comité de direction de F Mec International Financial Services Limited a approuvé la nomination de M. Arun Kumar Sharma au poste de secrétaire général et de responsable de la conformité, avec effet au 6 mai 2023. M. Arun Kumar Sharma (B.Com, M.Com, LL.B, CS) est un membre associé de l'Institut indien des secrétaires d'entreprise et a plus de huit ans d'expérience dans des entreprises bien connues telles que Synergy Steels Ltd, JK Orgainisation, DFM Foods Ltd et Godfrey Phillips India Ltd.