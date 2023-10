F.N.B. Corporation est une société de portefeuille bancaire et une société de portefeuille financier. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : Services bancaires communautaires, Gestion de patrimoine et Assurance. Le segment des services bancaires communautaires comprend la First National Bank of Pennsylvania (FNBPA), qui propose des services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Le segment Gestion de patrimoine offre des services de gestion de patrimoine aux particuliers, aux entreprises et aux fonds de retraite, ainsi qu'aux clients existants du segment Services bancaires communautaires, situés principalement dans nos marchés géographiques. Les opérations de gestion de patrimoine sont menées par trois filiales de FNBPA. Le secteur de l'assurance fonctionne principalement par l'intermédiaire de First National Insurance Agency, LLC (FNIA), qui est une filiale de la société. FNIA est une agence de courtage d'assurance à service complet qui propose de nombreuses lignes d'assurance commerciale et personnelle par le biais de grandes compagnies aux entreprises et aux particuliers, principalement sur les marchés géographiques de la société.

Secteur Banques