F3 Uranium Corp. est une société d'exploration et de production de projets d'uranium qui se concentre sur des projets dans le bassin d'Athabasca. La société a environ 16 projets dans le bassin de l'Athabasca. Plusieurs de ses projets sont situés à proximité d'importantes découvertes d'uranium, notamment les gisements Arrow, Triple R et Hurricane. La société est engagée dans son programme hivernal d'exploration et de forage, élargissant et augmentant sa découverte de la zone JR sur son projet PLN. Ses projets comprennent la propriété Clearwater West, la propriété Patterson Lake North, la propriété Wales Lake, la région de Key Lake, la région de Beaverlodge/Uranium City, la région du nord-est du bassin de l'Athabasca, le projet Hearty Bay, le projet Lazy Edward, la propriété Wales Lake, la propriété Todd, la propriété Bird Lake, la propriété Seahorse Lake, la baie Cree, le lac Flowerdew, et d'autres encore. La propriété Clearwater West comprend trois titres miniers contigus couvrant environ 11 786 hectares (ha). La propriété Patterson Lake North est constituée d'environ 38 titres miniers couvrant 39 946 ha. La propriété du lac Wales comprend environ 31 titres miniers.

Secteur Uranium