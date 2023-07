F45 Training Holdings Inc. est un franchiseur de fitness. La société se concentre sur la création d'une marque mondiale d'entraînement physique et de style de vie. Elle propose aux consommateurs des entraînements fonctionnels de 45 minutes qui sont efficaces, amusants et axés sur la communauté. Les séances d'entraînement de la société combinent des éléments d'intervalles de haute intensité, de circuits et d'entraînement fonctionnel. La société propose ses séances d'entraînement principalement par l'intermédiaire d'un réseau mondial de studios connectés numériquement, et elle a mis en place une plateforme technologique qui lui permet de créer et de distribuer des séances d'entraînement à sa base mondiale de franchisés. Elle exerce ses activités dans trois secteurs isolables : États-Unis, Australie et Reste du monde. Les États-Unis comprennent les opérations aux États-Unis et 17 studios en Amérique centrale et du Sud. Les opérations australiennes de la société comprennent l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les nations insulaires environnantes. Ses activités dans le reste du monde (ROW) comprennent des sites autres que les États-Unis et l'Australie.

Secteur Loisirs et détente