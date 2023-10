F5, Inc. a annoncé la nomination de Michel Combes à son conseil d'administration. M. Combes, âgé de 61 ans, est un leader reconnu qui possède plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des télécommunications et de la technologie. M. Combes rejoint le conseil d'administration de F5 à compter du 29 septembre 2023.

M. Combes a déjà été administrateur de F5 de juillet 2018 à mars 2021. M. Combes est actuellement vice-président exécutif de Claure Group, une société mondiale d'entrepreneuriat et d'investissement. Auparavant, il a été directeur général et président de SoftBank Group International, de juin 2020 à juin 2022, et président et directeur général de Sprint de janvier 2018 à avril 2020.

Il a également été directeur général d'Altice N.V., directeur général d'Alcatel-Lucent, directeur général de Vodafone Europe, président et directeur général de TDF Group, et directeur financier et premier vice-président exécutif de France Télécom. M. Combes est actuellement directeur et président du comité d'audit de Phillip Morris International, et directeur et président du comité des nominations et des rémunérations d'Etisalat. Il est également membre de l'équipe consultative de McLaren Racing Limited.

M. Combes est diplômé de l'École polytechnique et de Télécom ParisTech, avec une spécialisation en ingénierie.