La société de cybersécurité et de services en nuage F5 a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street lundi, s'attendant à une bonne tenue des dépenses des entreprises et faisant grimper ses actions de plus de 13 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises numérisent de plus en plus leurs opérations et tentent de profiter du boom de l'IA, ce qui stimule la demande pour les services et le matériel de F5 conçus pour prendre en charge les applications sur Internet.

La montée en puissance des menaces en ligne et des brèches très médiatisées a également incité les entreprises à investir davantage dans les solutions de cybersécurité.

La société basée à Seattle, dans l'État de Washington, prévoit un chiffre d'affaires compris entre 720 et 740 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 717,4 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action (BPA) compris entre 3,38 et 3,50 dollars, hors éléments, supérieur aux attentes de 3,33 dollars.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel se situant dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures, à environ 2,8 milliards de dollars, soit à peu près stable par rapport à l'année dernière, contre des estimations de 2,78 milliards de dollars.

F5 a également relevé ses prévisions de croissance du BPA ajusté pour l'année à près de 12 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 7 % à 9 %. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos le 30 juin, s'est élevé à 695 millions de dollars, contre 686,1 millions de dollars prévus.