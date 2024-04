F5, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation d'équipements réseau. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services (51,2%) : prestations de conseil, de formation, de maintenance et de support technique ; - vente de produits (48,8%) : systèmes de répartition de charge assurant la montée en charge, les performances et la sécurisation des systèmes informatiques, systèmes de gestion du trafic Internet, systèmes de stockage des données, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,9%), Amériques (3,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,4%) et Asie-Pacifique (17,3%).

Secteur Services et conseils en informatique