Fabilia, fermer la voie du règlement négocié

(Alliance News) - Fabilia Group Spa a annoncé lundi que le conseil d'administration, ayant pris connaissance du cadre économique et financier incertain dans lequel la société se trouve

dans lequel la société doit opérer et en particulier du manque d'actifs stratégiques déterminé par le non-renouvellement des contrats de location des structures de Milano Marittima et Montegrotto Terme, et après avoir entendu l'avis du conseiller juridique, a estimé que les perspectives concrètes du plan de redressement prévu par le Groupe Fabilia étaient insuffisantes.

En outre, selon la note, "compte tenu également de l'issue négative des négociations menées au cours des dernières semaines par les représentants du Groupe Fabilia avec des investisseurs potentiels intéressés à poursuivre des opérations d'acquisition, le conseil d'administration a décidé d'abandonner la voie du Règlement négocié et l'application des mesures de protection confirmées par le tribunal de Ravenne, car une difficulté objective est apparue pour le Groupe afin de rétablir l'équilibre financier et économique des sociétés.

Le conseil d'administration, après avoir entendu l'avis du conseiller juridique, "identifiera l'outil de résolution de crise le plus approprié à la lumière de la nouvelle situation qui est apparue", conclut le communiqué de la société.

Fabilia a clôturé la séance de lundi à 0,55 EUR par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.