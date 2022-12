Fabilia lance un nouveau plan d'affaires et un plan de redressement à l'horizon 2027

(Alliance News) - Fabilia Group Spa a annoncé mardi qu'il a approuvé le plan d'affaires et le plan de restructuration 2023-2027 en plus du lancement d'une restructuration financière et de la relance du groupe.

Plus précisément, le conseil d'administration a approuvé le plan d'affaires et le plan industriel 2023-2027, qui comprend les prévisions de croissance du groupe pour les cinq prochaines années et indique les actions que le groupe entend mener pour atteindre ses objectifs. Les augmentations envisagées dans le plan industriel seront rendues possibles grâce à deux moteurs principaux : l'augmentation du nombre d'hôtels gérés, avec sept nouvelles installations d'ici 2026, et la révision du prix moyen des chambres, qui vise également à contenir l'inflation et la hausse des coûts.

En outre, le groupe prévoit de soutenir sa relance en adoptant une série de mesures visant à rendre les installations plus efficaces, à réduire l'impact des coûts directs les plus importants et à optimiser davantage le système de vente.

En ce qui concerne le plan de redressement de l'entreprise, le conseil d'administration avait l'intention d'adopter toutes les mesures et tous les instruments nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise, conclure des accords de restructuration de la dette avec les créanciers et rétablir l'équilibre économico-financier de l'entreprise à la suite des effets de la pandémie sur le secteur du tourisme et des problèmes administratifs survenus au cours de l'année écoulée.

En ce qui concerne la suspension de la cotation à la Bourse italienne, le groupe a annoncé qu'il a réorganisé ses comptes et, par conséquent, sera bientôt en mesure de convoquer la réunion du conseil d'administration pour approuver la situation semestrielle, après une communication appropriée au marché.

L'action du Groupe Fabilia est suspendue de la négociation à Piazza Affari.

