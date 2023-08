Fabrinet est une société basée aux Îles Caïmans, qui fournit des services avancés de fabrication optique/électronique/mécanique de précision. La société fournit des services avancés de conditionnement optique et de fabrication optique, électromécanique et électronique de précision aux fabricants d'équipements originaux (OEM) de produits complexes, tels que des composants, modules et sous-systèmes de communication optique, des lasers industriels, des composants automobiles, des dispositifs médicaux et des capteurs. La société propose une gamme de capacités optiques et électromécaniques avancées sur l'ensemble du processus de fabrication, y compris la conception et l'ingénierie des processus, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication, l'assemblage de cartes de circuits imprimés complexes, l'emballage avancé, l'intégration, l'assemblage final et les tests. La société se concentre principalement sur la production de produits à faible volume et à panorama élevé. Les principales filiales de Fabrinet sont Fabrinet Co, Ltd, Casix, Inc, Fabrinet West, Inc, Fabrinet UK Limited et Fabrinet Israel Ltd.

Secteur Equipements et pièces électroniques