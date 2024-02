Fabrinet est un fournisseur d'emballages optiques avancés et de services de fabrication optique, électromécanique et électronique de précision pour les fabricants d'équipements d'origine de produits complexes. Ces produits complexes comprennent des composants, des modules et des sous-systèmes de communication optique, des composants automobiles, des appareils médicaux, des lasers industriels et des capteurs. L'entreprise offre une gamme de capacités optiques et électromécaniques avancées sur l'ensemble du processus de fabrication, y compris la conception et l'ingénierie des processus, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication, l'emballage avancé, l'intégration, l'assemblage final et les essais. Elle se concentre sur la production de produits très complexes, quelle que soit leur composition ou leur volume. L'entreprise conçoit et fabrique également des cristaux, des lentilles, des prismes, des miroirs, des composants laser et des substrats spécifiques à certaines applications (optiques personnalisées), ainsi que d'autres produits en verre borosilicaté, en quartz fondu clair et en silice fondue synthétique, personnalisés et standard (verre personnalisé).

Secteur Equipements et pièces électroniques