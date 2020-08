Facebook : Jefferies revoit sa cible à la hausse

24/08/2020 | 14:52

L'analyste Jefferies annonce ce lundi revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Facebook, tout en maintenant sa recommandation 'Achat' sur celui-ci.



La cible du broker passe ainsi de 300 à 310 dollars.



'Notre enquête exclusive auprès de plus de 800 utilisateurs d'Instagram aux États-Unis et nos analyses soutiennent notre opinion selon laquelle la fonctionnalité Reels pourrait être le prochain catalyseur de Facebook. Dans notre enquête, environ 50% des utilisateurs de Reels s'engagent quotidiennement et plus de 80% sont susceptibles de continuer à utiliser Reels à l'avenir', apprécie le broker.



