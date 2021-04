Facebook : Wedbush n'est plus à 'surperformance'

Wedbush dégrade son opinion sur Facebook de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 375 à 340 dollars, partagé entre 'les initiatives commerciales de Facebook et les vents contraires liés à des normes de confidentialité plus strictes'.



Le broker considère le géant des réseaux sociaux comme 'le plus exposé aux risques de confidentialité, en particulier autour des efforts de l'application ATT d'Apple qui limiteront l'identifiant pour les annonceurs'.



'À notre avis, Facebook a été la plateforme de publicité numérique la plus puissante pour suivre et cibler efficacement les utilisateurs sur le Web et a le plus à perdre de la perte de signal avec une capacité de suivi plus limitée', explique-t-il.



