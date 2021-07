Altice: la filiale Teads vise une valorisation de 5 mds USD pour son IPO

New York (awp/afp) - La filiale du groupe de médias et télécoms Altice, Teads, spécialisée dans la publicité en ligne, vise une valorisation d'environ 5 milliards de dollars avant son introduction en Bourse à Wall Street.

En additionnant les nouvelles actions qui seront émises à l'occasion de cette opération (38,5 millions) et les titres déjà existants (238), l'entreprise sera valorisée entre 4,97 et 5,8 milliards de dollars, selon un document déposé mercredi auprès du régulateur américain des marchés, la SEC.

L'introduction prévoit également la possibilité pour les banques intermédiaires de l'opération de souscrire des titres supplémentaires (surallocation), qui porteraient la fourchette entre 5,08 et 5,92 milliards de dollars, en se référant au prix par action proposé, soit entre 18 et 21 dollars l'unité.

En entrant à la Bourse de New York, Teads, qui sera côté sur le Nasdaq sous les symbole "TEAD", devrait lever entre 693 et 921 millions de dollars.

Créée en 2005 par Pierre Chappaz et Bertrand Quesada (PDG), Teads a été rachetée en 2017 par Altice pour 285 millions d'euros.

L'entreprise a dégagé en 2020 un chiffre d'affaires de 540 millions de dollars, en hausse de 6% sur un an, et un profit de 112 millions.

Dotée d'un siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, elle employait fin mai environ 820 employés dans 23 pays.

L'entreprise avait réussi à s'imposer sur le marché mondial grâce à une technologie qui permet d'intercaler des pubs vidéos au sein des articles en ligne des médias numériques.

Teads a ensuite étendu sa gamme de produits au-delà de la vidéo pour proposer une plateforme plus large aux éditeurs de sites et annonceurs et se présenter comme une alternative aux régies publicitaires de Google et Facebook.

L'entreprise affirme pouvoir atteindre 1,9 milliard d'internautes dans le monde chaque mois.

afp/rp