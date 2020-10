Coronavirus: le point sur la pandémie

Paris (awp/afp) - Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

"Tempête" de facteurs aggravants

Mauvaise alimentation, pollution et autres sources de maladies chroniques en hausse depuis 30 ans, auxquelles s'ajoute un nouveau virus: les conditions d'une "tempête" étaient réunies pour aboutir au million de morts du Covid-19, déplore un rapport publié vendredi par la revue The Lancet.

"L'interaction du Covid-19 avec la hausse mondiale continue ces 30 dernières années des maladies chroniques et de leurs facteurs de risques, dont l'obésité, l'hyperglycémie (haut taux de sucre dans le sang, ndlr) et la pollution atmosphérique, a créé les conditions d'une tempête, alimentant le nombre de morts du Covid-19", juge la prestigieuse revue médicale britannique dans un communiqué.

Kamala Harris suspend ses déplacements

La candidate démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis, Kamala Harris, a suspendu ses déplacements jusqu'à dimanche en raison de cas de Covid-19 dans son entourage, a annoncé jeudi l'équipe de campagne de Joe Biden.

Risque très faible d'attraper le Covid-19 dans un avion (étude)

Le risque d'attraper le Covid-19 dans un avion est très faible si les passagers portent un masque, selon une étude réalisée à bord de long-courriers Boeing 767 et 777 et publiée jeudi par l'armée américaine.

Les chercheurs du commandement des transports de l'armée américaine (US Transcom) et de l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense (Darpa) ont mesuré à l'aide de traceurs fluorescents et de capteurs le volume d'aérosols contagieux transmis aux autres passagers par un mannequin simulant une personne infectée respirant normalement.

Europe: situation "très préoccupante"

L'évolution de la pandémie en Europe est "très préoccupante", sans être similaire à mars-avril, a averti la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des niveaux de mortalité "quatre à cinq fois supérieurs à ceux d'avril" pourraient survenir "d'ici janvier", si des "stratégies prolongées d'assouplissement" des restrictions étaient menées, prévient l'OMS.

UE: éviter un confinement généralisé

La commissaire européenne à la Santé a appelé les vingt-sept à "faire le nécessaire" pour "éviter un confinement généralisé", au moment où le rebond de la pandémie les conduit à durcir leurs mesures.

La prochaine session du Parlement européen, du 19 au 22 octobre, se tiendra par visioconférence et non à Strasbourg, où les eurodéputés n'ont plus mis les pieds depuis sept mois.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a quitté le sommet des dirigeants européens qui venait juste de commencer à Bruxelles pour se mettre en quarantaine après un cas de Covid-19 dans son équipe.

Nouvelles restrictions à Londres

Les neuf millions d'habitants de Londres et de sept autres zones en Angleterre ne pourront plus rencontrer amis et famille à l'intérieur (chez eux ou dans les pubs et restaurants) dès samedi. Ils peuvent toutefois se réunir à l'extérieur uniquement et par groupe de six personnes maximum, enfants inclus.

France: chacun chez soi à 21H00

Le Premier ministre français Jean Castex a détaillé les nouvelles restrictions au lendemain de l'annonce de couvre-feux nocturnes dès samedi en région parisienne et dans huit métropoles.

A 21H00, chacun devra être chez soi; tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés. En outre, toutes les fêtes privées se tenant dans des salles seront interdites partout en France.

Cette communication gouvernementale a été parasitée par des perquisitions jeudi matin, notamment aux domiciles et bureaux du ministre de la Santé Olivier Véran et de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise sanitaire.

Plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants français ont fait grève pour réclamer "des embauches massives immédiates".

Plus de 1,09 million de morts

La pandémie a fait plus de 1,09 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi. Quelque 38,57 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,6 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (217.745), devant le Brésil (152.460), l'Inde (111.266), le Mexique (84.898) et le Royaume-Uni (43.155).

L'Argentine a franchi jeudi la barre des 25.000 morts du Covid-19, pour près de 950.000 contaminations, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.

Le Pérou rouvre plusieurs musées et sites archéologiques

Le Pérou a initié jeudi la réouverture progressive de ses musées et sites archéologiques après des mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus.

La citadelle inca du Machu Picchu, plus grande attraction touristique du pays, rouvrira samedi pour les habitants de la région de Cuzco (sud) et le 1er novembre pour les autres Péruviens et les étrangers.

"Nous rouvrons aujourd'hui (jeudi) 18 musées dans tout le pays, avec une capacité (d'accueil) de 50%", a déclaré le ministre de la Culture, Alejandro Neyra, depuis le temple pré-hispanique de Pachacamac, au sud de Lima.

Tournois de golf annulés en Australie

Les trois plus importants tournois de golf accueillis par l'Australie, dont l'Open d'Australie, ont été annulés vendredi en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, un "coup sans précédent" pour ce sport dans le pays. Pour la première fois depuis 1945, l'Open masculin ne sera pas organisé.

Il s'agit d'un "coup sans précédent pour le golf australien et ses supporters", a dit le chef du circuit PGA, Gavin Kirkman, annonçant cette décision prise à l'issue, selon lui, de "plusieurs mois de consultations exhaustives".

afp/lk