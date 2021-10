Facebook : Instagram et WhatsApp en partie rétablis après une panne majeure

par Subrat Patnaik et Eva Mathews

5 octobre (Reuters) - L'accès à Facebook, à son application de partage de photos, Instagram, et à son application de messagerie, WhatsApp, était au moins en partie rétabli après une panne d'envergure mondiale qui a duré près de six heures et qui a entraîné la chute de l'action du groupe de Mark Zuckerberg à Wall Street.

Facebook, Instagram et l'application de messagerie WhatsApp ont été affectés lundi vers 16h00 GMT par une panne qui a empêché de nombreux utilisateurs à travers le monde d'accéder aux différentes plateformes.

Vers 21h45 GMT, certains utilisateurs ont de nouveau pu accéder aux différents services de Facebook.

Cette panne est survenue au lendemain de la prise de parole sur CBS d'une lanceuse d'alerte, ancienne employée de Facebook, accusant le réseau social aux près de 2 milliards d'utilisateurs actifs d'avoir privilégié ses intérêts aux dépens de ses abonnés et du contrôle des contenus haineux et de la désinformation.

L'action Facebook, déjà à la baisse à l'ouverture de Wall Street à la suite de ces propos, a perdu 4,89% à la Bourse de New York, où l'ensemble des valeurs technologiques a été malmené dans un contexte de hausse des rendements obligataires.

Selon des experts en sécurité informatique, cette panne est probablement imputable à une erreur de configuration, sans doute le résultat d'une faute en interne même si un sabotage est toujours possible en théorie.

Une attaque venant de l'extérieur leur semble beaucoup moins plausible, car elle supposerait une coordination massive ou une technique très innovante.

Peu après le début de la panne, Facebook a admis les difficultés de ses utilisateurs, sans toutefois donner de précisions sur la nature du problème ni le nombre d'utilisateurs affectés.

Via Twitter, l'équipe d'ingénierie de Facebook a demandé pardon pour cette panne, alors que les différentes plateformes redevenaient petit à petit accessibles.

"A la vaste communauté de personnes et d'entreprises à travers le monde qui dépendent de nous: nous sommes désolé", a-t-elle écrit.

"Nous travaillons dur pour rétablir l'accès à nos applications et services, et sommes heureux de rapporter qu'ils reviennent désormais en ligne."

Plusieurs employés de Facebook, qui ont refusé d'être identifiés et avaient perdu accès à leurs propres outils en raison de la panne, ont déclaré que la panne provenait selon eux d'une erreur interne liée aux serveurs DNS (Domain Name System), que l'entreprise contrôle elle-même, et vers lesquels les utilisateurs n'étaient plus correctement orientés.

Le réseau social, deuxième plus grande plate-forme publicitaire en ligne au monde, perdait environ 545.000 dollars (469.000 euros) par heure de revenus publicitaires pendant la panne, selon les estimations de la société Standard Media Index.

Facebook avait déjà subi des pannes de grande ampleur en mars et juillet derniers.

(Reportage Eva Mathews et Subrat Patnaik à Bangalore, avec Tiyashi Datta, Nivedita Balu à Bangalore, Joseph Menn à San Francisco, Sheila Dang à Dallas; version française Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)