Facebook : va labelliser les publications sur les vaccins contre le COVID-19

Données financières USD EUR CA 2021 108 Mrd - 90 420 M Résultat net 2021 32 692 M - 27 424 M Tréso. nette 2021 78 564 M - 65 905 M PER 2021 23,8x Rendement 2021 - Capitalisation 764 Mrd 764 Mrd 641 Mrd VE / CA 2021 6,36x VE / CA 2022 5,12x Nbr Employés 58 604 Flottant 83,9% Graphique FACEBOOK INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FACEBOOK INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 51 Objectif de cours Moyen 337,60 $ Dernier Cours de Cloture 268,40 $ Ecart / Objectif Haut 39,7% Ecart / Objectif Moyen 25,8% Ecart / Objectif Bas -18,0% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mark Elliot Zuckerberg Chairman & Chief Executive Officer David M. Wehner Chief Financial Officer Michael Todd Schroepfer Chief Technology Officer Atish Banerjea Chief Information Officer Sheryl Kara Sandberg Chief Operating Officer & Director