Facebook : rebond en vue après la panne de lundi

L'action Facebook devrait rebondir après avoir perdu près de 5% en raison de la panne qui a affecté pendant plusieurs heures le réseaux social et ses principaux produits, WhatsApp et Instagram. Facebook a mis en cause un problème avec une configuration de réseau. " Cette perturbation du trafic réseau a eu un effet en cascade sur la façon dont nos centres de données communiquent, entraînant l'arrêt de nos services " a expliqué la société.



" Désolé pour les perturbations d'aujourd'hui. Je sais combien vous comptez sur nos services pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères " s'est excusé sur sa page FB son fondateur, Mark Zuckerberg.