Football-Facebook et Amazon ne discutent pas de la diffusion de la Super Ligue

19 avril (Reuters) - Facebook a déclaré lundi ne pas être engagé dans des discussions avec l'alliance de 12 clubs européens de football au sujet des droits de diffusion de la Super Ligue, la nouvelle compétition qu'ils comptent créer.

Une source proche du dossier a déclaré qu'Amazon ne discutait pas non plus avec ces clubs.

Le Financial Times a rapporté auparavant que les créateurs de cette Super Ligue avaient eu des discussions préliminaires avec des groupes tels qu'Amazon, Facebook, Walt Disney et Sky, propriété de Comcast, pour tenter de conclure des accords de diffusion générant 4 milliards d'euros de revenus par an.

Amazon a obtenu en décembre les droits exclusifs de diffusion en Italie des matches de la Ligue des champions via sa plate-forme Prime Video. (Sheila Dang version française Bertrand Boucey)