L'économie irlandaise peut survivre à la réforme de l'OCDE, selon des experts

LONDRES (awp/afp) - Avec la réforme fiscale mondiale de grande envergure qui s'annonce, l'Irlande et son faible taux d'imposition sur les sociétés a sur le papier beaucoup à perdre. Mais en réalité, elle pourrait bien finir par s'en accommoder, selon des experts interrogés par l'AFP.

Jeudi, 130 pays se sont accordés pour mieux taxer les multinationales, avec notamment un taux minimum d'impôt "d'au moins 15%". L'Irlande n'a pas signé ce texte conclu à l'OCDE (Organisation de développement et de coopération économique), tout en affirmant le "soutenir dans l'ensemble".

Selon l'OCDE, cet accord permettra de générer 150 milliards de dollars supplémentaires de ressources fiscales dans le monde, d'adapter le système de taxation à l'économie moderne et de soutenir des finances publiques mises à mal par la crise du coronavirus.

Or l'Irlande pratique depuis 2003 un taux de 12,5%, très faible par rapport aux autres pays européens, ce qui lui a permis d'accueillir le siège européen de toute une série d'entreprises américaines, géants de la technologie et de la pharmacie, dont les bénéfices ont explosé pendant la pandémie.

Modèle "plus durable"

Aux yeux de certains analystes, l'économie irlandaise est trop dépendante des multinationales comme Facebook, Apple ou Google.

A elles seules, dix entreprises représentaient 51% des recettes de l'impôt sur les sociétés en Irlande l'an dernier.

Le Trésor irlandais s'attend à perdre deux milliards d'euros par an à partir de 2025 si le taux minimum de l'OCDE entre en vigueur.

Selon les chercheurs d'Oxford economics, l'accord à l'OCDE ferait de l'Irlande l'un des Etats les plus endettés d'Europe, alors qu'il est déjà confronté aux difficultés nées du retrait de son voisin britannique de l'Union européenne.

Cependant, si l'on considère qu'y compris des paradis fiscaux comme les îles Caïmans ont signé l'accord, Dublin sait que "ce n'est qu'une question de temps", estime la professeure d'économie Lucie Gadenne, de l'université de Warwick, interrogée par l'AFP.

L'exemption des services financiers dans l'accord, favorable au Royaume-Uni, suggère que l'Irlande pourrait obtenir ses propres concessions.

"L'Irlande essaie de maximiser son pouvoir de négociation en tenant bon et en faisant pression sur les discussions au niveau européen", souligne Mme Gadenne.

Si son "modèle de paradis fiscal (...) lui a bien servi", le pays "doit peut-être passer à un modèle économique plus durable", ajoute-t-elle.

Craintes exagérées

Selon John FitzGerald, du Trinity College Dublin, ex-membre de la Banque centrale irlandaise, les craintes irlandaises sont exagérées.

"Je ne vois pas de raison de ne pas l'adopter si les Etats-Unis la mettent en oeuvre", dit-il, rappelant que le président américain Joe Biden doit lui-même encore convaincre des Républicains récalcitrants au congrès.

Selon lui, "aucune entreprise ne ferait mieux en quittant l'Irlande, si le taux de 15% est appliqué partout, donc autant rester en Irlande et payer". Et "si les Etats-Unis appliquent les règles, l'Irlande pourrait se retrouver avec plus de revenus".

Le taux d'imposition des sociétés n'est qu'un des facteurs qui expliquent l'attractivité de l'Irlande pour les investisseurs étrangers: s'y ajoutent une population diplômée, anglophone et de solides infrastructures.

"Les emplois resteraient ici parce qu'il y a les compétences, les investissements en capital, le capital physique, ils ne peuvent pas se déplacer facilement", ajoute John FitzGerald, qui dit ne voir "aucune implication à long terme pour le modèle irlandais de développement économique".

Les participants aux négociations se sont donnés jusqu'au mois d'octobre pour "parachever les travaux techniques" et pour préparer "un plan de mise en oeuvre effective en 2023".

"Ce n'est qu'une fois qu'on aura les détails techniques que l'on pourra évaluer l'impact" pour l'Irlande, souligne Emer Mulligan, professeure de finances à de la J.E. Cairnes School of Business and Economics.

