Le Fed est Powell : Il est plus important pour les États-Unis de bien gérer la monnaie numérique que d'être les premiers

"Nous pensons qu'il est plus important de bien faire les choses que d'être le premier à les faire, et bien faire les choses signifie que nous n'examinons pas seulement les avantages potentiels d'une CBDC, mais aussi les risques potentiels, et que nous reconnaissons les compromis importants qui doivent être réfléchis avec soin", a déclaré M. Powell lors d'une table ronde sur les paiements numériques organisée par le Fonds monétaire international.

Selon M. Powell, il est essentiel que la Fed évalue l'impact qu'une CBDC pourrait avoir sur une série de questions essentielles.

"En plus d'évaluer les avantages - et il pourrait bien y en avoir - il y a aussi des questions politiques et opérationnelles assez difficiles qui doivent être évaluées de manière approfondie", a déclaré M. Powell. "Pour n'en mentionner que quelques-unes, je mentionnerai la nécessité de protéger une CBDC des cyberattaques, de la contrefaçon et de la fraude, la question de savoir comment une CBDC affecterait la politique monétaire et la stabilité financière, et aussi comment une CBDC pourrait prévenir les activités illicites tout en préservant la vie privée et la sécurité des utilisateurs"

M. Powell a déclaré que si la Fed n'a pas encore pris de décision concernant l'émission d'une monnaie numérique, elle participe activement aux recherches sur cette perspective en partenariat avec d'autres banques centrales et la Banque des règlements internationaux. En outre, elle mène ses propres recherches.

"Une série d'expériences est en cours au sein du conseil des gouverneurs ici à Washington, D.C.", a déclaré M. Powell. "Des efforts complémentaires sont également en cours, par exemple à travers la Banque de Réserve fédérale de Boston, qui, en collaboration avec des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology), développe une hypothétique monnaie numérique de banque centrale"

Les plus grandes banques centrales du monde, et même certaines des plus petites, jouent avec l'idée d'émettre des monnaies numériques.

Alors que la plupart des projets en sont encore à un stade précoce, les banques centrales sont passées à la vitesse supérieure l'année dernière après que Facebook a annoncé son intention de créer son propre jeton virtuel et que la pandémie COVID-19 a stimulé les paiements numériques. Leur principale crainte est de perdre le contrôle du système de paiement si des monnaies privées telles que la Balance proposée par Facebook sont largement adoptées.

La Chine, qui a été en avance sur les autres grandes économies en expérimentant une monnaie numérique, a déclaré publiquement qu'elle avait l'intention de devenir la première à en émettre une afin de réduire sa dépendance au système mondial de paiement en dollars.

Afin de rattraper la Chine et les projets privés tels que Facebook, sept grandes banques centrales ont défini la semaine dernière les principes clés de l'émission de CBDC.