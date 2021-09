Twitter lance des fonctions de sécurité et de versement de bitcoins dans le cadre d'une campagne de promotion de ses produits.

La société a également indiqué qu'elle testerait de nouveaux moyens d'aider les utilisateurs à vivre une expérience plus sûre sur Twitter, par exemple en les avertissant lorsqu'ils entrent dans une conversation "animée" ou en leur permettant de quitter les fils de discussion dont ils ne veulent plus faire partie.

Ces annonces de produits sont les dernières en date des efforts déployés par Twitter pour concurrencer des plates-formes concurrentes telles que Facebook et YouTube d'Alphabet Inc. et attirer des créateurs de contenu populaires ayant un grand nombre d'adeptes, et pour redorer son image de site où les discussions polarisées peuvent s'envenimer en ligne.

Les utilisateurs de Twitter dans le monde entier sur des appareils iOS peuvent maintenant envoyer et recevoir des paiements numériques, ce qui était auparavant limité à un petit groupe de testeurs.

"Nous pensons que nous pouvons continuer à encourager les types de conversations que les gens veulent voir", a déclaré Esther Crawford, chef de produit pour la monétisation des créateurs chez Twitter, lors d'une réunion avec les journalistes.

La société basée à San Francisco a ajouté qu'elle étudiait comment permettre aux utilisateurs de filtrer certains mots qu'ils ne veulent pas voir dans les réponses à leurs tweets, ce qui pourrait être utilisé pour mettre fin aux injures ou aux discours abusifs.