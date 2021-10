Wall Street termine en forte baisse, plombée par la technologie et Facebook

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé lundi en forte baisse, plombée par le secteur de la technologie, Facebook et les craintes d'inflation.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 0,94% à 34.003,19 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 2,14% à 14.255,48 points. Le S&P 500 a abandonné 1,30% à 4.300,47 points.

Poids lourd du Nasdaq, Facebook a plongé de 4,89% à 326,23 dollars, cumulant les déboires entre les accusations d'une lanceuse d'alerte sur la politique du groupe et une méga-panne intervenue de ses réseaux. Depuis ses sommets début septembre, le titre a perdu 15%.

vmt/b