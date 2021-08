Facedrive : Devient un Distributeur de Tests Antigéniques Rapides COVID-19 pour le Dépistage en Milieu de Travail dans les Petites et Moyennes Organisations

Facedrive Inc. («Facedrive») (TSXV:FD), (OTCQX:FDVRF), un écosystème technologique à multiples facettes «les gens et la planète d’abord», est heureuse d’annoncer qu’à compter du 27 juillet 2021, Facedrive a lancé un programme de distribution, de formation et de collecte des tests antigéniques rapides de la COVID-19 du gouvernement du Canada pour les petites et moyennes organisations. Cette initiative, qui vise ultimement à réduire la propagation de la COVID-19 et de ses variantes et à rouvrir l’économie de manière sécuritaire et responsable, mettra à la disposition des petites et moyennes entreprises admissibles de la province de l’Ontario des trousses de dépistage rapide de l’antigène de la COVID-19. En fin de compte, la Société aspire à rendre le programme de dépistage rapide du gouvernement du Canada accessible à toutes les entreprises admissibles à l’échelle nationale.

Au cours du premier mois de collaboration de Facedrive avec le gouvernement du Canada, Facedrive distribuera des tests rapides par l’entremise de son vaste réseau de partenaires. Les tests sont fournis gratuitement par le gouvernement du Canada sur une base non exclusive. Comme pour les autres distributeurs de ces tests, Facedrive facturera des frais fixes pour la manipulation et la livraison des kits à la porte du partenaire marchand et des frais pour la formation à l’administration des tests. La Société offrira également des options de ramassage gratuites, fournira de l’équipement d’élimination des biorisques sûr pour les trousses de test usagées et recueillera des données d’utilisation sous réserve de toutes les considérations de confidentialité appropriées. Dans l’ensemble, l’inscription, la commande, le ramassage, la livraison, la formation et les rapports ont été rendus rapides et faciles grâce au portail en ligne Facedrive https://rapidtest.facedrive.com/.

Facedrive considère le dépistage rapide comme un élément important pour assurer la sécurité des Canadiens, soutenir les entreprises et créer des milieux de travail plus sécuritaires alors que le pays lève les restrictions liées à la pandémie et ramène l’économie à la normale.

«Les petites entreprises sont l’épine dorsale de l’économie et le cœur de nos collectivités et elles seront essentielles à notre reprise après la récession liée à la COVID-19», a déclaré la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l’honorable Mary Ng. «Alors que notre économie commence à rouvrir en toute sécurité, le repos rapide et le dépistage en milieu de travail soutiendront les petites entreprises et les aideront à se rétablir plus rapidement. Alors que nous nous efforçons de traverser cette pandémie, nous avons tous un rôle à jouer, et le gouvernement continue d’appuyer tous les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs partout au pays. J’aimerais remercier Facedrive d’avoir pris l’initiative d’aider à arrêter la propagation de la COVID-19 afin que nous puissions rouvrir et rester ouverts.»

«Facedrive a participé à de nombreuses initiatives visant à enrayer la propagation de la COVID-19 depuis le tout début de la pandémie. Adopter l’initiative de dépistage rapide de la COVID-19 en milieu de travail du gouvernement du Canada et l’offrir à nos restaurants partenaires est une initiative de plus qui fait partie intégrante de la mission et de la vision de Facedrive. Ce programme s’ajoutera aux efforts existants pour soutenir les entreprises, tels que la solution numérique de recherche des contacts TraceSCAN de Facedrive, l’outil d’auto-évaluation numérique SafeCheck, les emballages d’EPI gratuits pour les restaurants partenaires, les livraisons sans contact et les services de transport médical non urgents. Nous sommes déterminés à continuer à jouer notre rôle afin de pouvoir traverser cette pandémie ensemble, et les options de dépistage rapide devraient rendre ce processus plus rapide et plus sûr», a déclaré Suman Pushparajah, COO de Facedrive.

Cette annonce fait suite au passage de l’Ontario à la deuxième étape de la Feuille de route pour la réouverture le 30 juin 2021 (https://news.ontario.ca/en/release/1000399/ontario-moving-to-step-two-of-roadmap-to-reopen-on-june-30).

À propos de Facedrive

Facedrive est un écosystème technologique à multiples facettes « people-and-planet first » offrant des services socialement responsables aux communautés locales avec un engagement fort à faire des affaires de manière équitable, équitable et durable. Dans le cadre de cet engagement, la vision de Facedrive est de remplir son mandat à travers un certain nombre de services qui tirent parti des technologies existantes de la Société ou projettent des synergies avec les secteurs d’activité existants.

Les offres de services de Facedrive comprennent: (i) son entreprise de covoiturage écologique, Le covoiturage Facedrive; (ii) le service de livraison de nourriture, Facedrive Foods; (iii) entreprise d’abonnement à des véhicules électriques et hybrides, Steer; iv) la recherche des contacts et les services de technologies de la santé connectés, Facedrive Health; (v) plate-forme de commerce électronique, Facedrive Marketplace; et (vi) plate-forme e-social, Facedrive Social. Facedrive Rideshare a été parmi les premiers à offrir une grande variété de solutions écologiquement et socialement responsables dans l’espace Transport as a Service (TaaS), plantant des milliers d’arbres en fonction de la consommation des utilisateurs et offrant des choix entre les véhicules électriques, hybrides et conventionnels (y compris, plus récemment, les véhicules électriques et hybrides sur une base d’abonnement via Steer). Facedrive Marketplace propose des marchandises organisées généralement créées à partir de matériaux provenant de sources responsables et liées à des causes sociales. Facedrive Foods offre la livraison sans contact d’une grande variété d’aliments directement aux portes des consommateurs, en mettant l’accent sur le fait de le faire d’une manière socialement et écologiquement consciente. Facedrive Social s’efforce de garder les gens connectés dans un monde physiquement éloigné grâce à son HiQ et à d’autres plateformes d’e-socialisation qui invitent les utilisateurs à interagir en fonction d’intérêts communs et en offrant des fonctionnalités de gamification et de soutien communautaire mutuel. Facedrive Health s’efforce de développer et d’offrir des solutions technologiques innovantes aux défis de santé les plus aigus, y compris sa technologie portable exclusive TraceSCAN pour la recherche des contacts.

Facedrive envisage de changer les récits du covoiturage, de la livraison de nourriture, du commerce électronique, des technologies sociales et de la santé pour le mieux, pour tout le monde, et est actuellement opérationnel au Canada et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Facedrive, visitez www.facedrive.com.

Facedrive Inc.

100 Consilium Pl, Unit 104, Scarborough, ON, Canada M1H 3E3

www.facedrive.com

Information prospective

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives. Ces renseignements sont fondés sur les hypothèses et les croyances raisonnables de la direction à la lumière de l’information dont nous disposons actuellement et sont formulés à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels et le calendrier des événements (par exemple, ceux liés au déploiement et au fonctionnement réussis du programme de distribution, de formation et de collecte des tests rapides de dépistage de la COVID-19) peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans l’information prospective en raison de divers facteurs. Les informations concernant nos attentes en matière de résultats, de performances, de réalisations, de perspectives ou d’opportunités futurs ou les marchés sur lesquels nous opérons sont des informations prospectives. Les énoncés contenant de l’information prospective ne sont pas des faits, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d’activité, notre rendement ou nos réalisations ou nos événements ou développements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Voir «Information prospective» et « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion annuel de Facedrive pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 (déposé sur SEDAR le 30 avril 2021) pour une discussion sur les incertitudes, les risques et les hypothèses associés à ces énoncés et à d’autres risques. Les lecteurs sont invités à tenir compte des incertitudes, des risques et des hypothèses lors de l’évaluation de l’information prospective et sont priés de ne pas se fier indûment à cette information. Nous n’avons pas l’intention et n’assomment aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si la législation sur les valeurs mobilières et les exigences réglementaires applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210803005477/fr/