Installations par ADF partage sur la nouvelle succursale Location One à Pioneer

(Alliance News) - Facilities by ADF PLC a annoncé mardi que Location One, qu'elle a acquis en décembre, ouvrira une succursale aux Pioneer Film Studios en Ecosse.

Facilities by ADF est un fournisseur basé à Bridgend, au Pays de Galles, qui propose des installations de production haut de gamme à l'industrie britannique du cinéma et de la télévision haut de gamme.

La société a déclaré que Location One, la plus grande société intégrée de services de localisation et de location de matériel pour la télévision et le cinéma au Royaume-Uni, ouvrira une succursale à Pioneer en Écosse.

Pioneer s'étend sur plus de 1,2 million de pieds carrés et offre des espaces de studio, des zones d'atelier, des backlots et des cours, ainsi que des installations de formation comprenant des suites de montage et des bureaux de production.

ADF a récemment ouvert un nouveau bureau à Pioneer en réponse à la croissance du marché du film et de la HETV en Écosse et maintenant Location One s'y joint.

Selon ADF, la nouvelle succursale de Location One proposera des générateurs, des pompes à eau, des équipements d'éclairage, des magasins de batteries respectueux de l'environnement/autres solutions renouvelables et d'autres consommables d'éclairage.

"Nous sommes ravis d'être rejoints par Location One dans les studios ultramodernes de Pioneer pour proposer notre offre convaincante et élargie au marché en pleine croissance du cinéma et de la télévision à haute définition en Écosse. La nouvelle succursale de Location One nous rapproche de la réalisation de notre vision, à savoir devenir un guichet unique pour la production cinématographique et télévisuelle haut de gamme dans tout le Royaume-Uni. Nous élargissons déjà notre communauté dans la région suite à l'ouverture de notre propre bureau à Pioneer en octobre et nous nous réjouissons des opportunités futures que ce nouveau partenariat apportera", a déclaré le directeur général Marsden Proctor.

