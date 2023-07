Facor Alloys Limited est une société holding basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de ferroalliages et de ferrochrome. Les produits de la société sont utilisés dans la fabrication d'acier et d'acier inoxydable. La société s'adresse à la fois aux marchés nationaux et internationaux. La société a la capacité de produire environ 72 000 tonnes métriques de ferro-alliages par an. L'usine de la société est située à Shreeramnagar, Andhra Pradesh. La société exporte ses produits ferro-alliages vers divers pays, dont la Corée, le Japon, l'Italie, les Pays-Bas, les États-Unis, la Turquie, la Chine et Taïwan. Les filiales de la société sont Best Minerals Limited, FAL Power Ventures Pvt. Ltd, Facor Electric Ltd, Facor Minerals (Netherlands) B.V., Facor Turkkrom Mining (Netherlands) B.V. et Cati Madencilik Ithalat ve Ihracat A.S.

Secteur Acier