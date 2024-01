Fadel Partners, Inc. est un fournisseur de logiciels de conformité aux marques, de gestion des droits et de facturation des redevances. Ses secteurs d'activité comprennent les abonnements aux licences, l'assistance et les services professionnels. Ses produits comprennent Brand Vision-Content Cloud, Brand Vision-Rights Cloud, Brand Vision-Content Tracking, IPM Suite Licensing Edition, IPM Suite Publishing Edition, etc. Son nuage de contenu offre une plateforme de services de contenu basée sur le nuage pour organiser les images et les vidéos, utiliser une recherche alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et gérer les droits d'utilisation des actifs. Son nuage de droits offre une gestion des droits numériques (DRM) avec une source de droits unique pour les talents, les accords et les actifs conçus pour assurer la conformité de la marque et du contenu. Son système de suivi des contenus permet de suivre les images et les vidéos publiées sur les sites web de la marque, du commerce électronique, des réseaux sociaux et des partenaires, et d'en vérifier la conformité. L'IPM Suite Licensing Edition permet une gestion automatisée des droits et des redevances tout au long du cycle de vie de la licence, de la conception à la création.

Secteur Logiciels