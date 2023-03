De l'oxygène sur les marchés boursiers ; les valeurs pétrolières progressent sur le Mib

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont progressé vendredi, lors de la dernière séance d'une semaine marquée par une forte volatilité, l'appétit pour le risque s'étant amélioré à la suite des efforts déployés aux Etats-Unis et en Europe pour soutenir les groupes bancaires en difficulté et éviter une crise systémique de plus grande ampleur.

Un groupe de grandes banques américaines a accepté de contribuer à hauteur de 30 milliards de dollars de dépôts à la First Republic Bank afin de renforcer la confiance dans le système financier, le lendemain du jour où Credit Suisse a annoncé qu'il emprunterait jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la Banque nationale suisse.

Les turbulences bancaires ont également alimenté le discours selon lequel les banques centrales pourraient "assouplir" leur position contre l'inflation afin d'éviter une grave récession.

Jeudi, la Banque centrale européenne a relevé ses trois taux principaux de 50 points de base, soulignant également que le secteur bancaire de la zone euro est résilient, avec des positions solides en termes de capital et de liquidités de ses institutions.

Ainsi, pour le FTSE Mib, la hausse a été de 1,5% à 26 317,73 avec un ratio put/call à 3,7.

Parmi les petites valeurs, le Mid-Cap est en hausse de 0,8% à 42 690,13, le Small-Cap gagne 1,3% à 29 932,23, tandis que l'Italie Growth est dans le vert de 0,5% à 9 259,57.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 1,2 %, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 de Francfort est dans le vert de 0,9 %.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Saipem prend un bon départ, avec une hausse de 4,3 % après celle de 4,0 % de la veille.

Confirmant la bonne session du secteur pétrolier, la société mère Eni, qui a augmenté de 3,8 %, et Tenaris, qui a avancé de 3,5 %, étaient également dans une tendance haussière.

Le conseil d'administration d'Enel - en hausse de 2,3% - a approuvé jeudi les résultats consolidés de l'entreprise pour l'exercice 2022, dans lesquels il a fait état d'un chiffre d'affaires de 140,5 milliards d'euros, en hausse de 54,8 milliards d'euros, soit 64% d'une année sur l'autre.

Sur une note négative, Campari a baissé de 0,8% après trois séances de hausse.

Leonardo a baissé de 0,2%. A noter que le titre a progressé de plus de 33% depuis le début de l'année 2023.

Sur le segment des cadets, Webuild a pris la tête en progressant de 7,1%. Le conseil d'administration a approuvé jeudi les états financiers consolidés et le projet de budget opérationnel au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net ajusté de 118,0 millions d'euros, en amélioration par rapport à la perte de 56 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également décidé de proposer un dividende par part de 0,057 EUR.

MutuiOnline, quant à lui, est en hausse de 2,8 pour cent, inversant la tendance après deux séances de baisse.

Industrie De Nora progresse de 2,5 %, le marché étant en hausse de 36 % depuis le début de l'année.

MARR a clôturé dans le groupe étroit des valeurs baissières, abandonnant 0,5 pour cent à 11,80 euros.

Dans le segment des petites capitalisations, Netweek a glissé de 4,6 pour cent à 0,0372 EUR, tandis que Monrif a chuté de 4,1 pour cent après un gain de 2,7 pour cent le jour précédent.

Landi Renzo, d'autre part, avance de 4,6 % à 0,5900 EUR, faisant écho à la clôture verte de jeudi de 4,3 %.

L'action d'Amico gagne 5,0 %, avec un prix de 4,98 euros. Depuis le début de l'année, la société a progressé de plus de 400%.

Sur le marché italien, Finanza.tech progresse de 3,9 %, après cinq séances de baisse.

Cyberoo a augmenté de 3,8%. Au cours de la semaine, la société a annoncé qu'elle avait repris les 49% restants de Cyber Division Srl, dont elle avait acquis 51% en 201.

En queue de peloton, Fae technolofy a chuté de 2,7%, après avoir clôturé les deux séances précédentes dans le vert.

A New York, le Dow a clôturé la nuit européenne en hausse de 1,2%, le Nasdaq a gagné 2,5% et le S&P 500 a clôturé 1,8% dans le vert.

En Asie, le Nikkei était en hausse de 1,2%, le Hang Seng dans le vert de 1,6%, et le Shanghai Composite a augmenté de 0,7%.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0665 USD contre 1,0620 USD à la clôture d'hier. La livre, quant à elle, valait 1,2172 USD contre 1,2113 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,02 USD contre 74,34 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 933,14 USD l'once contre 1 924,25 USD l'once à la clôture de jeudi.

Le calendrier macroéconomique de vendredi, à 1000 CET, comprend la balance commerciale de l'Italie tandis qu'une demi-heure plus tard, les données sur les attentes d'inflation du Royaume-Uni.

À 1100 CET, c'est le tour de l'inflation de la zone euro et des données sur les salaires de la zone euro.

Dans l'après-midi, à 1415 CET, les données sur la production industrielle et manufacturière américaine sont attendues.

À 1500 CET, ce sera le tour du sentiment des attentes du Michigan et de l'indice prédictif américain.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Banca Popolare di Sondrio, Centrale del Latte d'Italia, GEL, Intermonte Partners SIM, Interpump Group, Matica Fintec, Newlat Food et Softlab sont attendus.

