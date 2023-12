(Alliance News) - FAE Technology Spa a annoncé vendredi que le conseil d'administration, en prévision de la clôture de la transaction pour l'acquisition de la totalité du capital social d'Elettronica GF Srl, prévue pour le 31 janvier 2024, a décidé une augmentation de capital divisible avec exclusion des droits de préemption pour un montant maximum de 2,1 millions d'euros, par l'émission d'un maximum de 1,06 million d'actions ordinaires sans indication de valeur nominale offertes à un prix de souscription de 2,00 euros par action, dont 1,97 euros comme prime d'émission et 0,03 euros comme part de capital.

L'augmentation de capital sera proposée à la souscription de Gian Franco Argnani, actionnaire fondateur et président-directeur général d'Elettronica GF Srl, qui deviendra ainsi un actionnaire important de la société avec une participation maximale de 6,09 % du capital social et des droits de vote de FAE Technology, devenant ainsi le partenaire industriel stratégique à moyen et long terme de la société.

Gianmarco Lanza, Président et CEO de FAE Technology, souligne : "Le choix de Gian Franco Argnani d'investir dans le capital de FAE Technology est une garantie de continuité qui renforce notre stratégie et nos perspectives d'affaires. Son apport, renforcé par le savoir-faire technologique qui a caractérisé son expérience entrepreneuriale, sera une valeur ajoutée pour le développement des activités futures et la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés".

Une fois l'opération réalisée, le capital social de FAE Technology s'élèvera à un maximum de 563 076,25 euros, divisé en un maximum de 17,4 millions d'actions ordinaires sans valeur nominale et ayant toutes les mêmes caractéristiques que celles qui sont actuellement en circulation.

FAE Technology est dans le vert de 1,3% à 2,40 euros par action.

