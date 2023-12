(Alliance News) - FAE Technology Spa a annoncé que son conseil d'administration a décidé d'initier une augmentation de capital de 2,0 millions d'euros.

L'opération se fera par l'émission de 1,0 million d'actions ordinaires de la société, à un prix de souscription de 2,00 euros par action.

Les nouvelles actions ordinaires seront offertes au fonds d'investissement français NextStage AM, qui

souscrira intégralement à l'augmentation de capital susmentionnée et deviendra ainsi

et deviendra ainsi un actionnaire significatif de la société avec une participation de 6,11% dans le capital de

FAE Technology.

Les nouvelles ressources, qui s'ajoutent aux quelque 10,3 millions d'euros déjà levés depuis janvier 2022 et qui comprennent à la fois des dettes et des capitaux propres, seront utilisées pour soutenir la croissance de FAE Technology sur le marché de l'électronique, son positionnement en Italie et à l'étranger, et pour financer en partie l'acquisition d'Elettronica GF Srl.

Gianmarco Lanza, président-directeur général de FAE Technology, a déclaré : "L'ouverture du capital à un fonds européen comme NextStage AM, très actif dans le secteur technologique et sensible à l'innovation, nous remplit de satisfaction et nous ouvre de nouvelles opportunités. La décision d'investir dans FAE Technology est une reconnaissance du bien-fondé de notre stratégie à moyen et long terme et des fortes perspectives de croissance qui s'offrent à nous. Nous sommes convaincus que cette opération contribuera à nous doter des ressources adéquates pour consolider notre position et relever les défis du marché".

A l'issue de la transaction, le capital social de FAE Technology sera de 531 201,25 euros, divisé en 16,4 millions d'actions ordinaires.

FAE Technology a également obtenu la certification BPI, un instrument par lequel l'Autorité des marchés financiers qualifie la société d'"entreprise innovante", "confirmant ainsi le caractère hautement innovant des activités de FAE Technology et son engagement constant dans la recherche et le développement", a commenté la société.

L'action de FAE Technology est en hausse de 1,7 %, à 2,34 euros par action.

