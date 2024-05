Faes Farma SA est une entreprise espagnole active dans l'industrie pharmaceutique. La société est spécialisée dans la recherche, la production, la distribution et la vente de médicaments sur ordonnance et génériques, de médicaments en vente libre, de compléments alimentaires et de traitements de soins personnels, ainsi que de matières premières à usage pharmaceutique. Les lignes de recherche de la société sont principalement axées sur le développement de nouveaux médicaments pour le traitement des allergies, de l'insuffisance veineuse et du syndrome du côlon irritable, entre autres. En outre, elle fournit des produits de nutrition animale. L'entreprise est présente en Espagne, au Portugal, au Chili et au Mexique, entre autres. Elle contrôle un certain nombre de filiales, telles que Laboratorios Vitoria SA, Laboratorios Veris SA, Lazlo International SA, Ingaso Farm SLU, Esfion SA et Biotecnet I MAS D SA.

Secteur Produits pharmaceutiques