Fair Isaac Corporation (FICO) est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles en ligne à destination des entreprises et des établissements financiers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - solutions de notation et d'évaluation des risques en matière de crédit à la consommation (51,3%) ; - solutions d'analyse et d'optimisation des prises de décision (48,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (82,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (10,7%) et Asie-Pacifique (7,2%).

Secteur Logiciels