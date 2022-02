Les défis engendrés par la pandémie incitent les banques de la région EMOA à se tourner vers l'optimisation alimentée par l'IA de FICO

Akbank et Bank Leumi sont les derniers prêteurs à bâtir des stratégies de prêt grâce aux analyses prescriptives avancées de FICO

À l’heure où les entreprises d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique cherchent des gains d’efficacité et des moyens d’accroître leur chiffre d’affaires pendant la pandémie, elles sont nombreuses à se tourner vers les analyses prescriptives et l’optimisation mathématique — science analytique utilisée pour tout améliorer, des chaînes logistiques d’Amazon jusqu’à la programmation des compagnies aériennes. Le leader mondial des logiciels d’analyse FICO signale une demande croissante pour ses outils et solutions d’optimisation alimentés par l’IA, notamment dans le secteur des services financiers.

Akbank, l’une des plus grandes banques de Turquie, utilise l’optimisation FICO pour ses décisions d’augmentation des lignes de crédit et pour optimiser les autorisations de prêts, en sélectionnant le montant et le taux appropriés pour améliorer la rentabilité et l’acceptation des offres. Akbank travaillera également avec FICO pour établir un centre d’excellence dédié à l’optimisation des décisions.

« Grâce à l’optimisation FICO, nous pouvons ajuster les limites initiales de crédit en fonction des niveaux de risque et de récompense de chaque client, et les gérer à mesure que la stratégie de la banque évolue », a déclaré Serhan Pak, vice-président principal des prêts au détail chez Akbank. « L’étude de preuve de valeur que nous avons menée a clairement indiqué que nous pourrions réaliser des gains significatifs en adoptant cette approche et la technologie leader du secteur de FICO. » Akbank a reçu un prix FICO Decisions Award pour son utilisation de l’optimisation.

Bank Leumi, banque de premier plan en Israël, également présente au Royaume-Uni et aux États-Unis, utilisera les outils d’optimisation de FICO pour son portefeuille de prêts.

« Nous avons procédé à un examen approfondi des fournisseurs d’optimisation à la fois locaux et internationaux », a déclaré Pini Schatz, responsable de la division Technologie et banque de détail du futur chez Bank Leumi. « Nous avons conclu que FICO avait le plus d'expérience pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de l’utilisation de l’optimisation, et que les outils de FICO étaient les meilleurs sur le marché. Nous pouvons utiliser cette technologie dans plusieurs domaines de la banque. »

En outre, FICO a récemment annoncé de nouveaux accords d’optimisation avec Ultimo SA en Pologne et Slovenská Sporiteľňa en Slovaquie.

« Nous constatons une réelle explosion de la demande en faveur d’outils d’optimisation des décisions et d’analyse prescriptive », a ajouté Matt Cox, directeur général EMOA pour FICO. « Ils confèrent une précision scientifique à l’art de développer des stratégies de décision, et en une période difficile comme aujourd’hui, ils sont plus que jamais nécessaires. Les banques sont à la recherche d’un avantage, ce que l’optimisation de FICO leur fournit. C’est pourquoi un grand nombre de nos clients étendent son utilisation à de nouveaux produits et domaines de décision, après leur succès initial dans un domaine. »

Les techniques avancées de modélisation de l’impact, de simulation et d’optimisation des décisions de FICO permettent aux prêteurs de découvrir de meilleures stratégies décisionnelles qui équilibrent les compromis entre coûts, risques et récompenses, tout en tenant compte des conditions économiques et du marché. Ses outils sont de plus en plus utilisés dans des domaines tels que la tarification des prêts, les structures de transactions alternatives relatives aux prêts automobiles, la tarification des dépôts, la gestion des lignes de crédit et les recouvrements.

À propos de FICO

FICO (NYSE : FICO) favorise les décisions qui aident les particuliers et les entreprises du monde entier à prospérer. Créée en 1956 et basée dans la Silicon Valley, la société est pionnière dans l’utilisation des analyses prédictives et de la science des données visant à améliorer les décisions opérationnelles. FICO possède plus de 195 brevets américains et étrangers relatifs à des technologies qui augmentent la rentabilité, la satisfaction des clients et la croissance pour les entreprises des services financiers, des télécommunications, de la santé, de la vente au détail et de bien d’autres secteurs. En utilisant les solutions de FICO, les entreprises de plus de 120 pays peuvent tout accomplir, qu’il s’agisse de protéger contre la fraude 2,6 milliards de cartes de paiement, d’aider les particuliers à obtenir un crédit, ou de veiller à ce que plusieurs millions d’avions et de voitures de location soient au bon endroit au bon moment.

