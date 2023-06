Fair Oaks Income déclare que le vote sur l'autorisation d'émission d'actions a été rejeté

Fair Oaks Income Ltd - Investisseur à capital fixe basé à Guernesey dans des obligations de prêts garantis - La proposition de l'assemblée générale annuelle sur l'émission d'actions n'est pas adoptée, n'ayant pas reçu le soutien des 75 % nécessaires. Un peu plus de 66% approuvent la proposition d'autoriser l'entreprise à émettre jusqu'à 39,4 millions d'actions 2021. En conséquence, la proposition d'émettre jusqu'à 39,4 millions d'actions 2021 supplémentaires n'est pas mise en œuvre. Fair Oaks ajoute : "Le conseil d'administration estime que l'adoption de cette résolution aurait été dans le meilleur intérêt des actionnaires, étant donné que les actions n'auraient été émises qu'avec une prime par rapport à la valeur nette d'inventaire actuelle de la société. Toutefois, étant donné que les actions de la société se négocient actuellement à un prix inférieur à la valeur de l'actif net de la société, les administrateurs ne pensent pas que le fait de ne pas adopter la résolution relative à l'émission sera restrictif pour la société à court terme".

Les propositions relatives à la réélection du président Claudio Albanese et des administrateurs non exécutifs Jonathan Bridel et Fionnuala Carvill sont adoptées, mais suscitent une forte opposition. Les propositions de réélection d'Albanese et de Bridel sont approuvées à 53 %. La réélection de Fionnuala Carvill est approuvée à 66 %. Fair Oaks affirme que l'opposition provient d'un seul actionnaire. "Les administrateurs consulteront cet actionnaire afin de comprendre les raisons qui l'ont poussé à voter de la sorte et d'envisager toute mesure à prendre en conséquence", ajoute Fair Oaks.

Cours actuel de l'action : 0,49 USD

Variation sur 12 mois : en baisse de 25

