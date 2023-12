Fair Oaks Income Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements attrayants et ajustés au risque, principalement par le biais de distributions de revenus. La politique d'investissement de la Société consiste à investir (directement et/ou indirectement par l'intermédiaire du Master Fund II et/ou du Master Fund III) dans des obligations de prêts garantis (CLO) américaines, britanniques et européennes ou dans d'autres véhicules et structures qui offrent une exposition à des portefeuilles constitués principalement de prêts garantis de premier rang à taux variable américains et européens et qui peuvent inclure des financements sans recours. La société peut également investir temporairement dans des placements à court terme admissibles, tels que des liquidités ou des équivalents de liquidités, des titres d'État ou publics, des instruments du marché monétaire, des obligations, des billets de trésorerie ou d'autres titres de créance émis par des banques ou d'autres contreparties. Le conseiller en investissement de la société est Fair Oaks Capital Limited.