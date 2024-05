Faircourt Gold Income Corp. est un fonds à capital fixe. La Société offre aux investisseurs une exposition aux sociétés mondiales principalement impliquées dans l'exploration, l'exploitation minière ou la production d'or, tout en offrant un rendement efficace sur le plan fiscal sous forme de distributions mensuelles. Les objectifs d'investissement de la société sont de fournir aux actionnaires des distributions mensuelles, dont le rendement initial est d'environ 5 % (0,04167 $ par action de catégorie A par mois) par an sur la base du prix d'émission de 10,00 $ par action de catégorie A, et la possibilité d'une appréciation du capital. La société investit dans des actions aurifères, qui comprennent des producteurs d'or de premier rang et de rang intermédiaire faisant partie de l'indice aurifère mondial S&P/Toronto Stock Exchange (TSX). La société vend des options d'achat couvertes sur les titres détenus dans le portefeuille et des options de vente garanties en espèces sur les titres que l'on souhaite détenir dans le portefeuille. Le conseiller en placement de la Société est Faircourt Asset Management Inc.