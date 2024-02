Fairfax Financial Holdings Limited est une société holding basée au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans l'assurance et la réassurance de biens et de risques divers, ainsi que dans la gestion des investissements associés. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'assurance et la réassurance de biens et de risques divers, l'assurance-vie et les sociétés de liquidation et de non-assurance. Le secteur de l'assurance et de la réassurance dommages comprend les assureurs nord-américains, les assureurs et réassureurs mondiaux et les assureurs et réassureurs internationaux. Le secteur de l'assurance vie et du run-off comprend Eurolife et le run-off. Le segment des sociétés non assurées comprend la restauration et le commerce de détail, Fairfax India, Thomas Cook India et d'autres. Eurolife souscrit des polices d'assurance vie traditionnelles (dotations, rentes différées, assurance vie entière et assurance vie temporaire), des avantages collectifs, y compris des prestations de retraite, et des polices d'assurance accident et maladie. Les assureurs nord-américains comprennent Northbridge, Crum & Forster et Zenith National.