Fairfax India Holdings Corporation est une société holding d'investissement basée au Canada. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une plus-value à long terme, tout en préservant le capital, en investissant dans des titres de participation et des instruments de dette publics et privés en Inde et dans des entreprises indiennes ou d'autres entreprises ayant des clients, des fournisseurs ou des activités principalement menées en Inde ou dépendant de l'Inde. La société réalise ses investissements soit directement, soit par l'intermédiaire de l'une de ses filiales à 100 % basées à Maurice, FIH Mauritius Investments Ltd (FIH Mauritius) et FIH Private Investments Ltd (FIH Private). La société, par l'intermédiaire de ses filiales, détient des investissements dans Bangalore International Airport Limited, Sanmar Chemicals Group, Seven Islands Shipping Limited, etc. Le gestionnaire de portefeuille de la société est Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd.

Secteur Sociétés holdings