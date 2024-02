Falabella SA, anciennement SACI Falabella, est une société basée au Chili qui gère une plateforme de vente au détail en ligne et hors ligne. Elle opère dans sept secteurs d'activité : Grands Magasins, Amélioration de la maison, Supermarchés, Promotora CMR, Immobilier, Activités bancaires et Autres activités. Les grands magasins vendent, sous la marque Falabella, une gamme de produits comprenant la vente au détail de vêtements, d'accessoires et de produits pour la maison, d'appareils électroniques, de produits de beauté et autres. Home Improvement vend, sous la marque Sodimac, des produits de construction et d'amélioration de la maison, notamment des matériaux de construction, de la quincaillerie, des outils et des accessoires pour la cuisine, la salle de bain, le jardin et la décoration, entre autres. Supermarchés gère des hypermarchés et des supermarchés sous la marque Tottus. Promotora CMR fournit la carte de crédit CMR. Real Estate opère la construction et la location de centres commerciaux. Banking Business couvre toutes les activités bancaires. Other Businesses comprend toutes les autres activités. La société opère en Amérique latine.