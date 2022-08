Falco Resources : ANNONCE DES CHANGEMENTS À SON ÉQUIPE DE DIRECTION

(22 août 2022, Montréal, Québec) - Ressources Falco Ltée (« Falco » ou la « Société ») (TSX-V : FPC) est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau site internet incluant notamment de l'information sur la Société, le programme d'exploration, le projet Horne 5 et un tout nouveau Portail virtuel d'information et de consultation du projet Horne 5 (« Portail »).

Ce Portail, comprenant des portes ouvertes virtuelles, une maquette 3D et une carte interactive, résume et illustre le projet Horne 5. Il documente ses caractéristiques techniques, environnementales et sociales, rassemble les principales mesures qui seront mises en place et présente les principaux engagements de Falco pour s'intégrer harmonieusement dans l'environnement et la communauté.

Luc Lessard, Président et chef de la direction, a commenté : « En s'inspirant de l'approche innovante, évolutive et transparente de Falco, nous sommes fiers de lancer ce nouvel outil privilégiant la communication entre la Société et ses parties prenantes à l'égard de nos activités et particulièrement de notre projet phare Horne 5. »

Falco encourage les parties prenantes à laisser leurs impressions et commentaires au moyen de courts questionnaires disponibles via le Portail.

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (maintenant Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp., est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

