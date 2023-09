Falco Resources Ltd. est une société d'exploration basée au Canada. La société s'occupe principalement de l'exploration, de l'évaluation et du développement de ses propriétés minières dans le district de Rouyn-Noranda de la province du Québec (Canada) pour les métaux de base et précieux. Le projet Horne 5 de la société est situé à côté des opérations de Glencore Canada. La société possède environ 70 000 hectares de terres dans le camp minier de Rouyn-Noranda, qui représente le camp et comprend 13 anciens sites de mines d'or et de métaux de base.

Secteur Exploitations minières et métallurgie